Salernitana, Nicola sfida l’Inter: “Vogliamo fare grande prestazione. Sulla salvezza…”

Il tecnico alla vigilia di campionato

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di Davide Nicola che domani affronterà l'Inter nell'anticipo del venerdì valido per la 28^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato l'impegnativo match in conferenza stampa affrontando diversi temi.

SFIDA - Sulla gara contro l'Inter e la voglia della sua Salernitana, Nicola ha detto: "Abbiamo la volontà di fare una grande prestazione, c'è la voglia di essere aggressivi e di proporre gioco. E' l'unica strada percorribile per sentirci sempre più capaci e competere contro tutti. I risultati vanno e vengono, ma convinzione e identità consentiranno alla Salernitana di togliersi soddisfazioni". E sull'Inter in crisi: "La classifica non parla mai per caso, si trovano in lotta per lo scudetto e giocano un calcio veloce frutto di un gran possesso palla. I valori sono indubbi, ma ogni partita fa storia a sè. Se pensiamo di andare a Milano a guardare gli altri, esalteremo le loro qualità. Noi invece dobbiamo avere la convinzione di potercela fare".

MOMENTO - Capitolo salvezza e momento del gruppo: "Penso sia indubbio che si debba fare qualcosa di straordinario, la nostra mentalità non deve cambiare a prescindere dall'avversario. Dobbiamo essere realisti e conosciamo le qualità dell'Inter, ma dobbiamo concentrarci sulle nostre. Vogliamo raggiungere il massimo possibile. Ho visto nei ragazzi la solita voglia di provarci sempre. Paradossalmente il nostro vantaggio è che non abbiamo alternative: dobbiamo scendere in campo per fare prestazione e vincere".

RIBERY - In settimana l'incidente di Ribery: "L'unica cosa che mi interessa è che stia bene. Non parlerei nemmeno di caso. Sono io che chiedo ai miei calciatori di frequentarsi di più fuori dal rettangolo di gioco, voglio che si aggreghino e che consentano ai nuovi arrivati di inserirsi quanto prima. Ribery è un professionista serio, ha sempre messo cuore e passione e l'unico errore è stato l'orario di rientro. Sarà multato, ma la questione per me è già finita".