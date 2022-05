Salernitana, Nicola: “Siamo molto soddisfatti e vogliamo vivere un sogno”

L'analisi del tecnico della squadra campana a fine gara

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola ha analizzato il successo della sua squadra all'Arechi contro il Venezia ai microfoni di DAZN. "Questa partita contro la squadra lagunare è stata al limite dell'umano. Devo riconoscere che in questi due giorni la differenza l'ha fatta lo staff medico e tecnico perchè giochiamo ormai senza pause. Stasera volevamo limare il gap con la quartultima e prendere altre squadre e alla fine di questa battaglia ci siamo riusciti. Contro il Venezia siamo stati umili contro un avversario che sa giocare a calcio. Abbiamo commesso qualche errore per stanchezza però sono contento perchè il match è stato tenuto sempre in controllo anche dopo il pareggio del Venezia. Adesso pensiamo alla partita di domenica contro il Cagliari che sarà una gara tosta e noi in pratica ci siamo allenati giocando a differenza della squadra isolana. I tifosi sono importanti e li voglio tutti allo stadio. Vado nelle loro case e suono tutti i campanelli per invitarli all'Arechi e fuori casa. Siamo soddisfatti e vogliamo vivere un sogno".