Salernitana, Nicola: “Siamo stati per tre mesi dentro una centrifuga”

Il tecnico oggi ha ricevuto un premio a Rimini

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola ha ricevuto oggi la Figurina d'Oro Panini, premio ritirato a Rimini "Sono felice di poter ricevere questo riconoscimento per la salvezza raggiunta in extremis arrivata anche per merito del presidente Iervolino, della dirigenza tutta, poi della squadra e dei tifosi. E' un premio gratificante per tutti noi. A Rimini ho trovato tanti amici ed ex compagni tra cui tanti allenatori che ho avuto. E' stato anche motivo di confronto visto che fare l'allenatore è il ruolo più bello del mondo anche se non facile. Io mi diverto più oggi che quando giocavo a calcio. Oggi il tecnico ha a disposizione uno staff su vari livelli e noi allenatori cerchiamo di aggiornarci e migliorare ma è l'evoluzione del calcio. Qual è l'immagine più bella della nostra salvezza? Le facce dei miei ragazzi e dei tifosi appena arrivata la notizia del pari del Cagliari. La festa va avanti da giorni a Salerno, ma ricordo che siamo stati dentro una centrifuga per 3 mesi e mezzo e adesso è giusto staccare, giusto festeggiare. Tra qualche giorno penseremo alla prossima stagione".