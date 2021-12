Salernitana, offerta in arrivo: ecco chi è l’investitore che può salvare il club

Nelle prossime ore Cerruti dovrebbe formalizzare una proposta congrua e vincolante per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana

Spiragli per la Salernitana di trovare un nuovo proprietario entro il 31 dicembre ed evitare l'esclusione dal campionato di Serie A. Si è avvicinato al club granata nelle ultime ore ed è pronto a presentare una proposta, l'imprenditore Domenico Cerruti, 53 anni, salernitano di Albanella, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. Una delle sedi commerciali ed operative è anche nella capitale, nelle vicinanze degli uffici della Federcalcio. Conoscendo Gravina, Cerruti è rimasto per diverse ore nella sede della Figc -come riporta Gazzetta.it- per poi trasferirsi in serata in uno studio notarile di Roma per una lunga riunione. Non è ancora chiara l’entità dell’offerta, ma di sicuro sarà inferiore alla richiesta avanzata in questi mesi dai trustee che, invano, avevano chiesto una proroga per continuare a trattare la cessione del club.