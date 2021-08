Salernitana, per Castori serata da dimenticare: Roma devastante e moglie ricoverata

Castori ha lasciato la squadra per recarsi all'ospedale

Una serata da dimenticare quella di ieri sera per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori. La squadra è stata sconfitta della Roma nonostante un primo tempo in equilibrio ma poi per il bravo tecnico granata la notizia della moglie che si è sentita male in tribuna all’Arechi. L’allenatore ha disertato la sala stampa, affidando le dichiarazioni post partita al suo vice, per recarsi all'ospedale Ruggi di Salerno. Qui è ricoverata la moglie che pare sia anche caduta, prima della partita, mentre saliva i gradoni dello stadio. Le sue condizioni non desterebbero precauzioni. Castori è rimasto per tutto il tempo vicino alla moglie.