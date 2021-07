Salernitana, presentato oggi alla Figc il nuovo trust

La Figc ha in programma un Consiglio Federale straordinario il prossimo 7 luglio, in cui verrà esaminata la questione

Rispettando i tempi previsti, la Salernitana ha provveduto a presentare alla Federcalcio il nuovo trust. Questo il comunicato del club campano: "La Salernitana, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta". La nuova documentazione è finalizzata alla cessione della società (conditio sine qua non per iscriversi al prossimo campionato di Serie A). La Salernitana, che si era vista bocciare il primo progetto di trust la scorsa settimana, ha ritoccato i documenti: i trustee restano due, ma uno avrà maggior potere decisionale. La Figc ha in programma un Consiglio Federale straordinario il prossimo 7 luglio, in cui verrà esaminata la questione. In caso di via libera -riporta Sky - per la partecipazione del club al prossimo campionato, salvo eventuali e successive autorizzazioni, non saranno consentite operazioni di mercato tra Lazio e Salernitana. La società campana ha inoltre presentato un business plan per dimostrare la piena capacità del club di autogestirsi dal punto di vista finanziario.