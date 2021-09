Salernitana, prossime gare decisive per Castori

Per i granata una partenza nel massimo campionato senza squilli

Neanche l'entusiasmo per l'arrivo di Franck Ribery ha dato la scossa alla Salernitana travolta ieri dal Torino. I granata finora hanno perso sempre nelle tre gare giocate nel massimo campionato e l'ambiente si è surriscaldato e come al solito il capro espiatorio è sempre l'allenatore. Ma secondo Il Mattino, Castori non rischia il posto. Il tecnico ha avuto un confronto con la dirigenza ma al momento non risulta essere in bilico. Però serve una svolta con la vittoria in campionato che i tifosi sperano possa arrivare già giorno 18 contro l'Atalanta che sarà di scena all'Arechi qualche giorno dopo l'impegno in Champions League di martedì contro il Villareal.