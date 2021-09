Salernitana, Ribery: “Darò il massimo per conquistare la salvezza”

Grande entusiasmo per la presentazione di Ribery

Entusiasmo alle stelle oggi a Salerno per la presentazione allo stadio Arechi di Franck Ribery che ha firmato a ora di pranzo il suo nuovo contratto di un anno più opzione che supera il milione e mezzo di euro a stagione. Il francese ha raccolto l'abbraccio dei tifosi assiepati nella tribuna con bandiere, striscioni e sciarpe granata e poi ha ringraziato tutti al microfono. "Voglio dire una cosa, sono molto contento di essere qui con voi. Ho l'obiettivo di salvare il club e darò il massimo per i tifosi e per la squadra e la società". Poi in conferenza stampa il francese ha detto: "Mi sento molto bene e ho tanto da dimostrare. Ho tanta passione dentro e voglio giocare per vincere. La Serie A è molto difficile ma oggi penso a ritrovare il ritmo con la mia squadra. Spero di essere in campo prima possibile e ho già parlato con il preparatore atletico. Io come Maradona a Napoli? Diego ha fatto tanto per il calcio e io sono venuto qua per dare il meglio ma non posso paragonarmi a Maradona".