Salernitana, rissa tra tifosi nel giorno di Ribery: due fermi

Nel giorno della presentazione di Franck Ribery alla Salernitana, non tutto è filato liscio tra i tifosi

Tuttavia non tutto è andato per il verso giusto in una giornata di festa. Tutta colpa di quanto accaduto sugli spalti. Alcuni sostenitori presenti hanno dato vita a una rissa. Secondo le ricostruzioni, il casus belli sarebbe stato indirettamente il Direttore Sportivo Angelo Fabiani. Una parte della tifoseria avrebbe attaccato senza mezze misure il dirigente della Salernitana, mentre altri supporters, al contrario, avrebbero deciso di prendere le difese dello stesso Fabiani. Da lì l'alterco, sfociato poi in un confronto fisico, causando l'intervento delle forze dell'ordine. Due tifosi sono stati fermati e portati all’interno della tribuna autorità per essere identificati.