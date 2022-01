Salernitana, Sabatini: “Arriveranno 5 o 6 calciatori per squadra da combattimento”

Presentato il nuovo ds granata Sabatini

Oggi il presidente della Salernitana Danilo Iervolino e il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini hanno incontrato i giornalisti in conferenza stampa presso la sede del Gruppo Noviello in Via Terre Risaie, 4 b. "Ho avuto una vita sportiva lunghissima e questo non lo considero di certo un capolinea", ha esordito così il neo direttore sportivo del club.

Simy? Deve fare di più. Così non basta. Non so che condizionamento abbia avuto ma deve dare qualcosa in più, cattiveria, determinazione. Altrimenti non serve a niente e se un giocatore non serve a niente... traete voi le conclusioni. Ma tutti i titolari attuali sono in discussione, sono tutti in gioco. Arriveranno 5/6 calciatori ma prima dovrò parlare con la squadra e lo farò martedì. De Rossi? Non arriverà. Non è abilitato a farlo".