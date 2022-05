Salernitana, se Nicola non rinnova spunta… Cannavaro

Ipotesi per la panchina

Redazione ITASportPress

Sono ore di riflessione in casa Salernitana dopo la miracolosa salvezza ottenuta all'ultima giornata. Si parla molto del futuro di mister Davide Nicola che dopo aver compiuto l'impresa ha ricevuto una proposta di prolungamento di un anno dal club. Il tecnico, come spiegato da Fantacalcio.it, si sarebbe preso del tempo per riflettere sul da farsi e, in caso di mancato ok al rinnovo, ci sarebbero già alcune piste per il suo sostituto.

Una di queste porterebbe a Fabio Cannavaro. L'ex Pallone d'Oro e campione del Mondo, le cui prime esperienze d'allenatore in Asia sono state soddisfacenti, è stato visto all'Arechi diverse volte in stagione e potrebbe non essere stata una coincidenza.

Bisogna solo aspettare la risposta di Davide Nicola per capire come andranno a finire le cose. Va precisato che il mister non dovrebbe aver problemi a continuare a Salerno ma fino a quando non sarà tutto nero su bianco...