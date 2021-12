Salernitana, Serie A a rischio: striscione di solidarietà dei tifosi del Bari

I fan del Bari si sono schierati con quelli di Salerno contestando il fenomeno delle multiproprietà nel calcio italiano

Non solo il caso di Covid e la gara contro l'Udinese non disputata. In casa Salernitana ci sono temi ben più scottanti di cui discutere come il rischio di esclusione dalla Serie A. Una situazione davvero problematica, legata alla questione multiproprietà, che dovrebbe essere risolta entro il 2021 pena l'addio al massimo campionato italiano.

Diversi i messaggi di solidarietà ricevuti dal club di Salerno, ultimo quello dei tifosi del Bari, gemellati appunto a quelli della Salernitana. Infatti, come riportato dall'ANSA, nella giornata di ieri, i fan del Bari, precisamente quelli della curva Nord, hanno esposto, al termine della sfida contro il Potenza, uno striscione in sostegno del club coinvolto nella querelle per il passaggio delle quote ad una nuova proprietà.

Uno striscione solidale ma anche di contestazione relativamente al fenomeno delle multiproprietà nel calcio italiano, un tema che riguardo appunto anche il Bari, club detenuto dalla Filmauro, società che guida anche del Napoli. "Con Salerno per un grido di dignità, basta alla multiproprietà". Questo il testo sul drappo dei supporter biancorossi, gemellati con i salernitani. Esattamente come accaduto alla Salernitana, il cui numero uno è Claudio Lotito, se i biancorossi dovessero in futuro arrivare in A sarebbe necessario, da regolamento, un cambio di proprietà.