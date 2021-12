Salernitana, servono offerte per evitare l’estromissione dal campionato

C'è preoccupazione a Salerno per il futuro del club

Rimane ancora incerto il futuro della Salernitana. Per il club granata, a causa della mancanza di acquirenti dai requisiti chiesti dalla FIGC, torna il rischio dell’estromissione dal campionato in corso. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’ entro domenica serviranno offerte per il cambio di proprietà, la cui deadline è fissata al 31 dicembre. Per il momento, offerte di questo genere non sono state ricevute e per il club granata quindi aumenta la paura di una possibile ripartenza dalla Serie D. Durante la prossima settimana però ci sarà un incontro decisivo a Roma tra i trust e la FIGC, per il futuro della Salernitana con i tifosi che intanto, sperano in un cambio di proprietà entro il 2021.