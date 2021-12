Salernitana, si avvicina l’esclusione dal campionato

Non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana

Momenti drammatici si stanno vivendo a Salerno visto che il club granata ha poche ore per trovare un nuovo proprietario. Al momento non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana e al momento i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero nemmeno trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l'eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l'atto di vendita. Mancano 16 giorni alla data massima entro cui bisognerà formalizzare l’atto notarile della cessione della Salernitana. Se non dovesse avvenire il club, in base alle norme Figc sulla doppia proprietà nella stessa categoria, verrà escluso immediatamente dal campionato. Uno scenario terrificante per la società granata e i suoi tifosi, che rende l’attesa sempre più carica di tensione.