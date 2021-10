Salernitana, tegola Ribery: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra

La Salernitana rischia di dover fare a meno di Franck Ribery per qualche tempo a causa di un infortunio alla caviglia

Brutte notizie in casa Salernitana. Il club campano rischia di dover fare a meno di Franck Ribery nei prossimi impegni stagionali. Il fuoriclasse francese, arrivato in estate al termine del mercato, dopo l'esperienza con la Fiorentina, ha riportato un trauma alla caviglia destra. Lo ha reso noto proprio la società con un breve comunicato per fare il punto sull'infermeria: "Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore".