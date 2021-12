Salernitana, tifosi: “Gravina, basta agonia meglio ripartire dalla D”

La tifoseria teme che la mancata cessione del club sia legata ad una strategia di Lotito e Mezzaroma tesa ad ostacolare i tentativi di acquisizione delle partecipazioni societarie

I tifosi della Salernitana sono spazientiti e stanno vivendo con trepidazione le decisioni sul futuro del club che entro 11 giorni dovrà trovare un nuovo proprietario. Senza un nuovo soggetto giuridico ci sarà l’esclusione dal campionato di Serie A. La Lega A si è espressa per far continuare il campionato fino a giugno ma i tifosi sono contrari e hanno invitato al presidente della Figc Gravina a mantenere la promessa come riportava nel match contro l'Inter uno striscione in curva. Un massimo campionato vissuto senza il giusto entusiasmo da una tifoseria pronta anche a ripartire dai dilettanti pur di voltare pagina e mettersi alle spalle la recente storia.