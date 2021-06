Salernitana, trasferito capitale sociale a un trust finalizzato a vendita club

L’attuale proprietà della Salernitana ha comunicato alla Federcalcio l’avvenuta cessione del club in virtù della scadenza fissata dal Consiglio federale in base alla norma che vieta la doppia proprietà nella stessa categoria

Il comunicato della Salernitana che sposta di 6 mesi la spinosa vicenda della doppia proprietà di Claudio Lotito di avere il club campano e la Lazio. Questa sera il patron biancoceleste e Marco Mezzaroma hanno inviato la Pec indirizzata alla Figc in cui si evidenzia come la Salernitana ora sia in un trust che avrà il compito di amministrare la società e di concludere la cessione entro sei mesi, come indicato dalla Federcalcio.