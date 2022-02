Salernitana, via Colantuono panchina a Nicola o Pirlo

Il club granata è ultimo in classifica

Il pareggio contro il Genoa non ha salvato la panchina al tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono. Il club granata ha deciso per l'esonero che chiude l'avventura molto presto del mister che aveva preso il posto di Castori. Si parla di Andrea Pirlo o Davide Nicola quale possibile sostituto di Colantuono. Si attende la comunicazione ufficiale della società campana che insegue l'obiettivo salvezza. Il club di Iervolino, attraverso il direttore sportivo Walter Sabatini, ha proposto all'ex tecnico della Juventus un contratto quadriennale, quindi un progetto che vada oltre le esigenze immediate, quelle di centrare una salvezza che sarebbe clamorosa.