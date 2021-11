Samp va: ribaltato il Verona. Pinamonti al 90′ fa felice l’Empoli che batte la Fiorentina

Gol e spettacolo nei due anticipi del sabato in Serie A

Due rimonte spettacolari nei due anticipi del sabato in Serie A. La Sampdoria riesce a battere il Verona in casa vincendo 3-1 e con lo stesso risultato l'Empoli fa suo il derby toscano punendo al 90' la Fiorentina. Primo tempo molto equilibrato a Marassi con le due squadre protagoniste di un match ad alta intensità. Poche le occasioni da gol ma gara sbloccata da una conclusione dalla distanza di Tameze deviata da Yoshida (entrato al posto dell'infortunato Ferrari) che non lascia scampo ad Audero. Nella ripresa gara completamente ribaltata dalle reti di Candreva e di Ekdal. Nel finale a segno anche Murru per il 3-1 blucerchiato.