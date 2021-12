“Sampdoria 1991”, Luca Pellegrini si racconta in un libro con tante cose mai dette

"Sono passati già trent’anni ed è incredibile come ancora riesca a ricordarmi esattamente tutto quello che accadde non solo in quella magica annata del 1991, ma in tutta la mia carriera da calciatore" parole di Capitano

Redazione ITASportPress

Nel 1991 la Sampdoria vinse uno storico scudetto, ultima celebrazione di un lungo periodo di successi culminati anche con la conquista, nel 1990, della Coppa delle Coppe. Una vittoria, quella del Tricolore nazionale, che fece gioire la metà blucerchiata di Genova ma che fu anche il viatico per l’addio, di certo non indolore, di Luca Pellegrini alla sua amata Sampdoria. Che cosa ci fu dietro quella separazione? Possibile che un club sia arrivato a privarsi del proprio capitano dopo la conquista di uno scudetto? Nel secondo volume della sottocollana “I capitani di una favola”, Luca Pellegrini ripercorre, in maniera assai lucida, la sua lunga carriera da calciatore, dai primi calci a Varese fino all’approdo a Genova. Spiega come e perché nacque quel gruppo fantastico capace di vincere cinque trofei in sette anni, ma soprattutto fa luce su quanto accaduto nel biennio 1990-1991, sulle questioni di spogliatoio, le cose mai dette e i rapporti con molti dei campioni di quella squadra: da Mancini a Vialli, da Lanna a Cerezo, fino a Boškov, Enrico Mantovani e l’idolo Luca Fusi.

IL LIBRO "SAMPDORIA 1991" L'anno dello scudetto e le cose mai dette, è edito da Caosfera Edizioni.