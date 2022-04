Sampdoria, 3 domande a Sergio Gasparin

L'ex dg blucerchiato ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Tre domande sulla Sampdoria dopo la sconfitta di ieri contro la Salernitana a Sergio Gasparin ex dg. blucerchiato

Ieri una brutta sconfitta, come giudica, sin qui, la stagione dei liguri?

“La stagione della Sampdoria è stata particolare e tribolata per i tanti aspetti succedutisi. La vittoria di Venezia sembrava aver fatto staccare alla squadra di Giampaolo il biglietto per la permanenza in Serie A ma il ko con la Salernitana ha fatto ripiombare la squadra nella paura"