Sampdoria, accordo Di Francesco-Ferrero per la risoluzione del contratto: pronto Pioli

Il ko contro il Verona rischia di costare caro ad Eusebio Di Francesco. Potrebbe essere la sua, la prima panchina di Serie A a saltare. L’ultimo posto in classifica della Sampdoria, con soli tre punti ottenuti in sette giornate, pare non lasciare alternative.

Lo stesso patron blucerchiato, sempre in prima linea nel difendere l’allenatore, ha avuto parole quasi di rassegnazione in merito al tema esonero. Come riporta Il Secolo XIX, a Di Francesco, in ogni caso, verrà riconosciuta una buonauscita da 1,8 milioni: accordo con Ferrero per la risoluzione del contratto attuale. Per prendere il suo posto, sono due i nomi caldi: Stefano Pioli e Gennaro Gattuso. L’ex allenatore della Fiorentina avrebbe chiesto 24 ore per riflettere prima di dare una risposta. Per l’ex Milan, invece, la trattativa è più complessa.