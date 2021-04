Sampdoria, addio Ranieri: avrebbe comunicato sua decisione alla società

Una salvezza ormai ottenuta da tempo ma un feeling, probabilmente, che si è rotto. La Sampdoria e Claudio Ranieri potrebbero dirsi addio al termine della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico di Testaccio avrebbe informato a tal proposito il presidente Ferrero che sarebbe già al lavoro per trovare il suo sostituto.

Sampdoria-Ranieri: è addio?

Dopo i rumors arrivati in queste ore su presunti contatti tra il patron blucerchiato e alcuni mister, sembra proprio che la storia tra la società di Genova e Ranieri sia giunta al termine. Arrivato nel 2019 in sostituzione di Eusebio Di Francesco, Sir Claudio Ranieri aveva portato la Sampdoria alla salvezza al suo primo anno e, in modo ancora più agevole, anche alla seconda stagione sulla panchina. Attualmente in scadenza al termine di questa annata, così come il ds Osti e il capo dell’area scouting Pecini, il presidente Ferrero starebbe dunque pensando ad una completa rivoluzione.