Sampdoria, addio Ranieri? Il Valencia ci prova

Il tecnico blucerchiato e i rumors sul futuro

Secondo il media iberico, infatti, per Ranieri si potrebbe riaprire la pista Valencia per quello che sarebbe il terzo matrimonio tra le parti. Dopo l’avventura dal 1997 al 1999, e quella seconda del 2004-05, ecco che per l’attuale allenatore della Sampdoria la dirigenza dei Pipistrelli si sarebbe già mossa prendendo contatti con il diretto interessato per sondarne la disponibilità.