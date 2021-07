Sampdoria, Adrien Silva: “D’Aversa ci stimola. Futuro? Chiedete a Ferrero…”

Il centrocampista carico in vista della prossima stagione in blucerchiato

C'è tanto entusiasmo e voglia di fare nelle parole del centrocampista della Sampdoria Adrien Silva rilasciate a Il Secolo XIX. Il classe 1989 è pronto ad una stagione da protagonista, dopo una prima annata vissuta inizialmente in panchina anche per via delle sue condizioni fisiche.

IN RITIRO - "Come è iniziata la stagione? Si fatica tanto, è la mia prima preparazione in Italia, l’anno scorso sono arrivato a campionato già iniziato e non giocavo da sei mesi. Questo mi ha reso tutto più difficile per entrare in forma, ora sarò più pronto per l’inizio del campionato", ha detto Adrien Silva.

STAGIONE PASSATA - "Ho fatto quello che potevo rispetto alla situazione. Io ne do un giudizio positivo, teniamo conto che arrivavo da mesi senza giocare e ho dovuto adattarmi molto velocemente a un gioco nuovo, un modulo nuovo, una lingua nuova. È stato tutto molto veloce, non lo dico come giustificazione ma non è come giocare in una squadra che già conosci. D'Aversa? E' giusto che un allenatore stimoli e chieda sempre di più ai suoi. Nel mio caso se l’anno scorso non ho proprio dato il meglio è anche perché il modulo non mi favoriva, ero abituato a giocare in un modo un po’ diverso, però sono contento di questo stimolo, la mia volontà è dare sempre di più. Allo Sporting giocavo più avanti. Poi mi hanno arretrato e quei metri indietro si sentono. Non penso di non saper più tirare, spero di smentire questo dato".

FUTURO - In merito al proprio destino, Adrien Silva non ha dubbi: "Chiedetelo a Ferrero. Io qui sto bene, la mia famiglia sta benissimo a Genova, per me questa esperienza finora è stata perfetta. Non sono giovane ma sento ancora la stessa voglia dei giovani di allenarmi e di prepararmi. Le responsabilità nella mia carriera me le sono sempre prese e non ho problemi a prenderle specie in un gruppo come questo dove ci sono alcuni giocatori esperti e altri giovani".