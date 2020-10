Sampdoria, Adrien Silva e il debole per la t-shirt blucerchiata: “Club storico e con… una bella maglia”

Si presenta con un videomessaggio il neo acquisto della Sampdoria Adrien Silva. Il calciatore, arrivato dal Leicester, ha voluto dare un primo saluto ai nuovi tifosi. Lo stesso club blucerchiato ha condiviso su Instagram il simpatico post molto apprezzato dai fan.

Adrien Silva e il debole per la maglia

“Ciao a tutti, finalmente sono un giocatore della Sampdoria”, ha detto Adrien Silva parlando prima in italiano e poi in portoghese. “Sono conento di essere arrivato in una squadra con una bella maglia e con una bella storia che voglio onorare al meglio. Ci vediamo presto, forza Doria!”, le sue dichiarazioni in cui, evidentemente, fa sorridere l’apprezzamento per la divisa blucerchiata, da sempre considerata tra le più belle in assoluto tra le squadre di calcio.