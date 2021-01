Sampdoria, Adrien Silva: “Non ci accontentiamo della salvezza”

Un anno fa, la Sampdoria stava vivendo una stagione disastrosa a un passo dalla retrocessione. Nel 2020/21, invece, i blucerchiati sembrano decisamente trasformati. La formazione di Claudio Ranieri sta lottando per entrare nella top 10. Un risultato insperato dodici mesi fa. E c’è la tentazione di provare a non accontentarsi, come ha ammesso Adrien Silva a Record: “Ranieri mi ha convinto a scegliere la Samp, comunicandomi chiaramente la sua volontà. Dobbiamo pensare a qualcosa in più della salvezza”.