Sampdoria, allenamenti per ‘il brutto e il cattivo’: show social tra Tonelli e Quagliarella

L’emergenza coronavirus sta dando una tregua all’Italia. Numeri sempre più incoraggianti e persino nel mondo del pallone è tornato il sorriso. Non solo per via dell’imminente ripresa del campionato di Serie A ma anche per aver ritrovato i compagni di sempre al campo di allenamento.

Vedere per credere queste poche battute scambiate su Instagram da Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, e Fabio Quagliarella, centravanti blucerchiato. “Il brutto e il cattivo”, ha scritto il centrale ex Napoli con tanto di emoticon della risata. Tanti i commenti nel giro di pochi minuti al suo post, e anche quello del collega doriano: “Ma il brutto non è venuto nella foto?”, ha risposto il bomber. Da capire se intendesse che lui “il brutto” è uscito leggermente non a fuoco, oppure se entrambi si considerano cattivi, almeno sul campo. Non resta che attendere la risposta di Tonelli…