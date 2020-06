Sampdoria, alta tensione Tonelli-Ramirez: Ranieri ferma l’allenamento

Tanta voglia di ripartire, forse anche troppa. Così, forse, si spiega l’alta tensione in casa Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, tra i blucerchiati ci sarebbe stato un brutto episodio durante l’ultimo allenamento che avrebbe costretto mister Claudio Ranieri a sospendere le attività.

Protagonisti, in negativo, il difensore Lorenzo Tonelli e il trequartista Gaston Ramirez che si sarebbero affrontati duramente a suon di contrasti durante una partitella. La tensione sarebbe giunta alle stelle costringendo il tecnico di Testaccio a fermare la sessione e la sfida. La Sampdoria sarà tra le primissime squadre e dover scendere in campo. Infatti, domenica sera alle 20.45, i blucerchiati recupereranno la partita contro l’Inter valida per la 25^ giornata di campionato. Sia Tonelli che Ramirez dovrebbero essere titolari, salvo punizioni per questo strano “incidente”.