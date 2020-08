Sampdoria, alta tensione tra Ferrero e i tifosi: diverbio social per cessione Linetty

Alta tensione in casa Sampdoria. Ancora scintille tra il patron Massimo Ferrero e alcuni fan arrabbiati per quella che sembra essere l’ennesima cessione illustre del club. Nelle scorse ore, infatti, pare essere arrivata la conferma della vendita di Karol Linetty, centrocampista blucerchiato, al Torino. Un’operazione che fa seguito ad altre avvenute in passato.

Sampdoria: diverbio social Ferrero-tifosi

Alcuni tifosi su Twitter hanno commentato aspramente la notizia della cessione del polacco Linetty al Torino: “”Ma il fondo con stò tizio non lo avevamo già toccato? Possibile che non ci sia mai fine allo scempio che si stà compiendo?”. Il riferimento è al patron Massimo Ferrero che subisce ulteriori critiche da altri utenti: “Ma cosa vuoi che gli importi ? Ora si intasca un po’ di quattrini … solo quello gli interessa”.

Due messaggi che hanno attirato evidentemente l’attenzione del diretto interessato che ha risposto: “Quanto le piace apparire?? Prima di dare fiato alla bocca prenda aria. Sono felice per lei che è sempre domenica”. Una risposta che ha avuto ulteriore seguito da parte dei tifosi infuriati: “Purtroppo domenica lo è sempre per te. Ci hai rovinato come squadra e come stile. Tu parli col c**o monnezza”. Ferrero ha prima accusato di volgarità per le parole e poi ha invitato le persone ad identificarsi.

Insomma. In casa blucerchiata non è tutto rose e fiori…

