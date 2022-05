Sampdoria, altro stop a centrocampo: Ekdal si ferma e rischia per la Lazio

Lo svedese potrebbe essere assente per la 36esima giornata

Non arrivano buone notizie in casa Sampdoria per mister Marco Giampaolo in vista della sfida di domani contro la Lazio in campionato. Oltre all'infortunio di Stefano Sensi, possibile che il tecnico debba fare i conti con un altro stop, quello di Albin Ekdal.