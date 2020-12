Sampdoria, aperto store su Amazon

La Sampdoria, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato un nuovo progetto in collaborazione con Amazon. Il nuovo Brand Store U.C. Sampdoria è infatti disponibile da oggi alla sezione dedicata. Si tratta di «un progetto capace di ampliare gli orizzonti del merchandising blucerchiato e di espandere a livello globale la presenza del marchio Sampdoria. Uno step di crescita che segna una nuova e innovativa fase nella gestione marketing del club», si legge in una nota della società. «La partnership con Amazon rappresenta un passo avanti nello sviluppo del brand Sampdoria in Italia e all’estero. In una delle vetrine più importanti in assoluto saranno visibili ed acquistabili i nostri prodotti ufficiali. I nostri tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno usufruire così dei servizi offerti da Amazon e di proposte sempre molto dinamiche e in linea con i diversi momenti del mercato. Diventare nostri fan non è mai stato così facile: vai su amazon.it/sampdoria, ottieni i prodotti blucerchiati in modo superveloce con Amazon Prime e approfitta di tutti i vantaggi noti di Amazon come l’ampia selezione o la conveniente customer experience» sottolinea Marco Caroli, direttore Marketing U.C. Sampdoria.