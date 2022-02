Sampdoria, arresto cardiaco per tifoso blucerchiato durante la partita

Infarto in tribuna dopo il gol di Quagliarella: tifoso rianimato, è stabile

Momenti drammatici al Ferraris durante il match della Sampdoria. Un tifoso blucerchiato di 69 anni, che assisteva alla partita contro l'Empoli in tribuna, come riporta Gazzetta.it - è stato colpito da infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo dei due gol realizzati da Quagliarella nella partita contro l'Empoli. Immediato l'arrivo dei soccorritori dell'Anpas che fortunatamente si trovavano a pochi passi dalla tribuna. Il tifoso è stato rianimato grazie al defibrillatore in possesso ai soccorritori. Dopo pochi minuti, l'uomo ha ripreso conoscenza ed è tornato il battito. Una volta stabilizzato e vigile, il 69enne è stato subito portato all'ospedale Policlinico San Martino in codice rosso e attualmente si trova ricoverato.