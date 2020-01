Sampdoria, Askildsen: “Passo importante per la mia carriera, potrò contare su Thorsby”

Nuovo arrivo in casa Sampdoria. I blucerchiati si sono infatti aggiudicati le prestazioni di Kristoffer Askildsen, centrocampista classe 2001. Un’avventura nella quale il giovane norvegese è pronto a tuffarsi a capofitto, come da lui stesso raccontato ai microfoni di vg.no.

OPPORTUNITA’ – “Il mio obiettivo è allenarmi con la prima squadra per diventare un giocatore migliore. Quando sarò pronto mi verrà data un’opportunità, adesso non me ne sto preoccupando. Sono contento del progetto e della considerazione che il club ha nei miei confronti, per la mia carriera è un passo importante. Thorsby? Abbiamo avuto grosso modo lo stesso percorso, è bello avere qualcuno su cui poter contare”.

