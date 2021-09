Sampdoria, assemblea tifosi per esaminare situazione in seguito alle restrizioni

Tema dell'incontro anche l'eventuale ingresso allo stadio durante le partite

Ieri al Ferraris durante Sampdoria-Inter si sentivano più i cori dei sostenitori nerazzurri che di quelli blucerchiati. In effetti molti tifosi della Doria non sono andati allo stadio e la società ha venduto circa 7.000 biglietti, di cui circa la metà a tifosi interisti. Era già successo nel match precedente contro il Milan di vedere l'assenza del popolo blucerchiato, per il mancato ingresso dei tifosi della Gradinata Sud nel rispetto della posizione "O tutti o nessuno" in seguito alle restrizioni dovute alla pandemia. Come riporta primocanale.it, giovedì sera anche di questo si parlerà in un "confronto sull'attuale momento" nel corso di un'assemblea alla Sala chiamata del porto di Genova indetta alle ore 21 dai Gruppi della Sud. All'ordine del giorno anche la posizione dei tifosi organizzati della Sud: possibile una retromarcia? Totale o parziale? O la conferma della linea dura? Le strategie usciranno dall'assemblea, aperta a tutti i tifosi della Sampdoria, come hanno sottolineato i Gruppi.