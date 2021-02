Tutto è pronto per la prima sfida della domenica di Serie A tra Sampdoria-Atalanta. In campo alle 12.30 per la 24^ giornata di campionato, le due squadre si apprestano ad aprire il turno del massimo torneo italiano.

Sampdoria-Atalanta, le formazioni ufficiali

Mister Ranieri e mister Gasperini hanno scelto i 22 titolari che si daranno battaglia a Marassi. Ecco le decisioni dei tecnici:

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Augello, Yoshida, Ferrari, Bereszynski; Thorsby, Ekdal, Verre, Jankto, Damsgaard, La Gumina.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero, Maehle, Gosens, Freuler, De Roon, Pasalic, Malinovskyi, Muriel.