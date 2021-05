Sampdoria, Audero ammette: “Penalty parato a Dzeko? Non è rigorista ma io…”

L'estremo difensore protagonista del successo dei suoi

Protagonista assoluto della vittoria della sua Sampdoria contro la Roma , Emil Audero ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato dopo il meritato 2-0 ai giallorossi con tanto di rigore parato al centravanti bosniaco rivale Edin Dzeko. L'estremo difensore ha affrontato diversi temi legati al match ma anche alla stagione che ormai giunge al termine: "Loro hanno giocato con tanti assenti, e lui (Dzeko ndr) non è tra i primi rigoristi", ha detto il portiere dei liguri.

"I rigori? Sinceramente noi ne guardiamo 4-5, studiando gli ultimi penalty calciati, confrontandoci su dove potrebbe andare la palla. È andata bene così: era un momento delicato, sono doppiamente contento". E sulla stagione, Audero ha proseguito: "Noi ci siamo dati come obiettivo i 52 punti, anche se cerchiamo di affrontare una partita alla volta, con aggressività e cattiveria. Sappiamo che la scorsa è stata una stagione travagliata, fa piacere avere superato i punti dell’anno scorso. Penso che il mister sia solare e chiaro come traspare dalle interviste. Trasmette serenità, ci ha sempre detto che non importa sbagliare a livello tecnico: importa l’atteggiamento. Quest’anno abbiamo sbagliato davvero poco e dobbiamo essere soddisfatti".