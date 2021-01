Sampdoria, Audero ci ripensa: “Con la Juventus potevamo osare di più. Non ricordo tiri in porta o mie parate nella ripresa”

Emil Audero ha un pizzico di rammarico per la sconfitta subita nel posticipo delle 18 di sabato contro la Juventus nel match della 20^ giornata di Serie A. Il portiere della Sampdoria ha commentato il k.o. per 2-0 subito ad opera dei bianconeri confessando che avrebbe preferito vedere una squadra con maggiore coraggio per dare fastidio alla Vecchia Signora.

Audero: “Potevamo osare di più”

“Sicuramente è stata una partita in cui abbiamo provato fino all’ultimo a pareggiarla”, ha esordito Audero. “Non dico che non ci abbiamo provato, ma forse potevamo osare qualcosa di più. Il 2-0 secondo me è eccessivo ma eravamo sbilanciati per provare a pareggiarla. Di buono c’è che ci abbiamo provato. Peccato non esserci riuscito. Prendiamo le parti positive. Abbiamo avuto delle occasioni e abbiamo reagito. Nel secondo tempo non ricordo mie parate. C’è questo di buono. Con la Juventus ci sta che ti abbassi ma abbiamo creato. Ripeto, forse potevamo osare di più”.

Verso la prossima sfida: “Benevento? Mi aspetto una gara difficilissima. All’andata abbiamo perso, forse anche meritatamente. Siamo migliorati entrambi, mi aspetto una gara tosta. Noi dobbiamo pensare di entrare in campo per vendicare la gara d’andata”.