Sampdoria, Audero esalta Ranieri: “Persona gentile ma diretta, con lui situazione migliorata”

Tre risultati utili per la Sampdoria, ancora impantanata nei bassifondi della classifica. Da quando sulla panchina blucerchiata siede Claudio Ranieri, il rendimento dei liguri ha però subito una crescita. E proprio del nuovo tecnico, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’estremo difensore Emil Audero.

RANIERI – “Di Ranieri mi ha colpito la sua persona e il suo modo di essere: è molto gentile, ma anche molto diretto. Siamo contenti per gli ultimi risultati, dobbiamo continuare così. Prima la situazione era preoccupante, sia per i gol subiti sia per la classifica, che adesso almeno è migliorata”.

FUTURO – “Io sono concentrato solamente sul presente. Qua sono felice, poi si vedrà”.