Sampdoria, Audero: “Fatto partita tosta, da uomini, come ci ha chiesto il mister”

Grande prestazione a Salerno del portiere blucerchiato

Se il finale dell'”Arechi” non si è trasformato in un assalto all’arma bianca, il merito è soprattutto del portiere della Sampdoria Emil Audero che ha sfoderato un autentico miracolo sotto la Curva Granata, spegnendo ogni tentativo di rimonta tra i suoi guantoni color salmone. «Volevamo i tre punti con tutto il cuore – racconta il numero uno -, aspettavamo una vittoria da tanto tempo. Siamo contenti, finalmente. Siamo stati bravi a mantenere la porta inviolata. Abbiamo fatto una partita tosta, da uomini, come ci ha chiesto il mister».

Strada. Il portiere continua così nel post-gara di Salerno: «Dobbiamo continuare su questa strada. Come si fa? Avendo più fiducia in noi stessi, cercando di non dare nulla per scontato e sbagliando il meno possibile. Se facciamo così, mantenendo l’attenzione alta, possiamo fare punti contro chiunque».