Sampdoria, Audero: “I tanti falli nel derby? Ce lo aveva chiesto Ranieri…”

La gioia per la vittoria nel derby contro il Genoa è ancora viva in casa Sampdoria. A parlare della gara dello scorso sabato, ai microfoni di Telenord, è intervenuto il portiere blucerchiato Emil Audero.

FALLI – “Ranieri ci ha chiesto di giocare la gara in modo semplice, dando il massimo su ogni pallone. E’ stata una partita tosta, con tanti falli: siamo stati presenti sotto questo aspetto e credo che al tecnico abbia fatto piacere. Quella infatti non era una richiesta solamente della gente, ma anche sua. Lui ce lo chiede ogni domenica e nel derby lo abbiamo messo in pratica: questo ci ha permesso di arrivare alla vittoria”.