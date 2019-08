Sampdoria, Audero: “Le coppe la nostra ambizione. Di Francesco? In stile Giampaolo…”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie A. Tra i migliori della passata annata, l’estremo difensore spera di ripetersi e fare anche meglio dello scorso campionato.

Intervistato da Il Secolo XIX, il classe ’97 nel giro dell Nazionale U21, ha parlato degli obiettivi per il 2019-2020.

FARE MEGLIO – Per il portiere ex Venezia il salto dalla B alla A è stato importante e si è sentito: “Sicuramente, il salto dalla serie B, come ho detto diverse volte, l’ho sentito. È stato un mondo nuovo. Ho avuto delle soddisfazioni, ho imparato molto, anche dagli errori. So dove posso e devo progredire, parlo sia di aspetti tecnici del ruolo del portiere, ma anche di situazioni gestionali. Nella prossima stagione mi aspetto di confermare quanto di buono ho fatto nella scorsa e di migliorare tutto il resto”.

TECNICO – “Richieste da Di Francesco sulla manovra? Fino a questo momento non abbiamo ancora affrontato approfonditamente la richiesta. Da quando sono arrivato in ritiro abbiamo giocato solo un’amichevole e non particolarmente impegnativa. Di Francesco è un tecnico amante del bel gioco, in questo lo definirei stile-Giampaolo. Tra i suoi punti chiave ci sono l’origine del gioco dal basso, l’essere propositivi ma senza accollarsi dei rischi inutili. Perché coraggio e audacia non devono trasformarsi in qualcosa di obbligatorio e di forzato. So che toccherò parecchi palloni con i piedi, ma questo passaggio tattico ormai da qualche anno fa parte del calcio moderno. Sta seguendo questa evoluzione”.

SOGNO – “La Sampdoria ha una grande tradizione nelle coppe. Negli ultimi anni è un po’ mancata, ma bisogna confrontarsi con la realtà del periodo”, ha detto Audero anche in riferimento all’amichevole da giocare contro il Monaco. “Mi piacerebbe vivere insieme ai nostri tifosi un percorso in Europa. E l’ambizione del sostenitore sampdoriano, ma anche del calciatore della Sampdoria. Per riuscirci c’è bisogno di diversi fattori, di bravura sicuramente, ma anche di fortuna”.