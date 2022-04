Sampdoria, Audero: “Rigore Criscito, parata più emozionante della mia carriera”

Il portiere ha festeggiato la vittoria del derby sotto la curva con il presidente Lanna

Il portiere della Sampdoria Emil Audero è rimasto sul terreno di gioco per lungo tempo sotto la curva dei tifosi blucerchiati. Tra video e selfie il portiere ha festeggiato la vittoria del derby contro il Genoa parando un rigore al 90' a Criscito e risultando decisivo. A fine partita ha parlato ai microfoni di Dazn: “Il rigore di Criscito è la parata più emozionante della mia carriera. Neanche nei sogni lo avrei immaginato. Le lacrime sono scese spontanee, è un sogno. Oggi era una partita cruciale e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Mancano ancora tre partite, può sempre succedere di tutto. Mi auguro ci sia sempre questo clima, i tifosi ci danno qualcosa in più". Il portiere blucerchiato subito dopo è andato a consolare Criscito: "A prescindere dai colori capisco perfettamente cosa prova. In questi attimi io o te. Lo capisco".