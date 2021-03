Sampdoria, Audero rinnova fino al 2026

Altro rinnovo di contratto in casa Sampdoria dopo quello delle scorse settimane di Valerio Verre. In queste ore è toccato ufficialmente al portiere Emil Audero che ha prolungato il suo accordo con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

Sampdoria, Audero rinnova

Questo il comunicato della Sampdoria apparso sul sito ufficiale del club e sui canali social: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero. Per la soddisfazione di tutti il portiere – 103 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”.

Per la squadra ligure si tratta di un altro step fondamentale in ottica futura. I blucerchiati si sono garantiti, dunque, le prestazioni di uno dei portieri più bravi nel panorama calcistico italiano e che vanta già grande esperienza nel massimo campionato. Audero, ricordiamolo, è stato anche il portiere della Nazionale U21 e adesso cerca di imporsi per avere una chance anche con la squadra maggiore degli azzurri.