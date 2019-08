Sampdoria, Audero sfida la Lazio: “Noi siamo pronti. La Nazionale? Che delusione…”

Meno quattro al via del nuovo campionato di Serie A per la Sampdoria. I blucerchiati, al Ferraris, ospiteranno domenica la Lazio di Simone Inzaghi. A presentare la sfida, ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato il portiere Emil Audero.

LAZIO – “Noi siamo pronti. Sappiamo che i biancocelesti sono un avversario complicato, ma abbiamo voglia di fare bene. Stiamo preparando la gara nel modo giusto: in questo momento ci stiamo concentrando su noi stessi, poi a pochi giorni dalla partita studieremo nel dettaglio la Lazio”.

QUAGLIARELLA – “Vederlo all’opera è bellissimo, regala colpi che non sono abituali. Speriamo che possa vincere il premio Puskas Award”.

NAZIONALE – “Mi è dispiaciuto non giocare con l’Under 21, è stata una piccola delusione, ci tenevo. Alla fine comunque, com’è giusto che sia, ho fatto il tifo: non sempre le cose vanno come uno vorrebbe che andassero. La nazionale maggiore è il mio prossimo obiettivo”.