Sampdoria, Audero: “Situazione con Falcone usata per crescere. I tifosi…”

Parla il portiere blucerchiato tornato titolare contro il Venezia

VITTORIA – "Sono contento di essere tornato a giocare, di essere tornato a vestire la maglia in una partita così importante. Non cruciale e definitiva perché ne mancano ancora tante ma davvero importante. Abbiamo messo in campo tutta quella che era la nostra conoscenza. Era importante approcciarla nel modo giusto e l'abbiamo dimostrato. Sapevamo cosa ci aspettava qui e anche che vincere sarebbe stato importante. Non è ancora determinante, ma conta molto per la classifica", ha detto Audero.