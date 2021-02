Sampdoria, Augello: “Derby partita dell’anno. Non abbiamo l’ansia di fare punti con le big”

Niente da fare per la Sampdoria: l’Atalanta si rivela troppo forte per i blucerchiati e si impone per 2-0. I liguri si consolano con una posizione di classifica assolutamente ottima, lontana dalla zona retrocessione. E mercoledì c’è il derby contro il Genoa.

OBIETTIVI

Tocca a Tommaso Augello soffermarsi sul momento della Sampdoria. Queste le parole del difensore a Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, spendendo forse troppe energie. Poi abbiamo preso gol, nella ripresa siamo calati e per loro è stato più semplice. Ma abbiamo fatto un buon primo tempo. Le ultime due sono state due partite combattute, nel primo tempo li abbiamo messi sotto per certi versi. Potevamo fare certamente di più, ma arriveremo pronti alla grande sfida. Il derby sarà molto sentito. Per noi è la partita dell’anno: in questa situazione di classifica non abbiamo l’ansia di fare punti anche contro le grandi squadre e riusciamo a giocarci meglio le nostre carte”.