Sampdoria, Augello gol e dedica speciale: “Per mio papà che non c’è più. Che emozione fare assist a Quagliarella…”

Netto il 3-0 con il quale la Sampdoria ha messo al tappeto la Lazio nell’anticipo del sabato per la quarta giornata di Serie A. Protagonista del match il terzino Tommaso Augello, autore di un gol e un assist. Una serata da ricordare per lui che ai microfoni dei canali ufficiali della società doriana ha voluto dedicare la prova e la rete a suo padre, scomparso due anni fa.

Augello: “Gol per papà che mi guarda da lassù”

“Una grande vittoria. Abbiamo giocato proprio bene. Un 3-0 bello”, ha detto Augello. “Gol e assist? Fare un assist a Quagliarella è qualcosa di incredibile. Non capita spesso di farne ad uno come Quagliarella. Io ho crossato bene sì, ma lui ha fatto un gran gol”. “Il mio gol? Quella palla al limite mi piace calciarla di prima. C’era uno spazio buono sul primo palo. Il portiere non l’ha vista partire credo. Lo dedico a mio padre. Un gol per lui. Non c’è più, è mancato due anni fa e sarà contento da lassù”.

Infine un pensiero per il prossimo impegno: “Contro l’Atalanta? Sarà difficile, anche dopo la loro sconfitta. Saranno molto agguerriti ma noi abbiamo ttutto da guadagnare e ci proveremo”.