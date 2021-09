Sampdoria, Augello: “Ho sempre sognato un gol simile. Felice per il pari”

Tommaso Augello spiega le sue sensazioni dopo il pari conquistato dalla Sampdoria contro l'Inter

La Sampdoria riesce a fermare la corsa dell'Inter. I blucerchiati di Roberto D'Aversa riescono a imporre il 2-2 al termine di un match combattuto fino alla fine. La rete del definitivo pareggio porta la firma di Tommaso Augello. Il giocatore doriano spiega le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro disputato allo stadio Marassi di Genova: "Finora abbiamo fatto tre ottime partite e oggi contro una grandissima squadra siamo riusciti a strappare un punto con una gara molto coraggiosa. Il gol? Ho sempre sognato di realizzare una rete così. Sono contentissimo di esserci riuscito e ancora di più per il pareggio. Per quanto riguarda le aspettative sulla nostra stagione, ci immaginiamo una stagione in cui riusciamo a ripetere quanto fatto lo scorso anno. La rosa è forte e nel reparto avanzato ci siamo rafforzati. Siamo decisamente soddisfatti". La Sampdoria muove così la propria classifica.