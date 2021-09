Sampdoria, Augello: “Pensiamo alla salvezza, ma siamo più forti di un anno fa”

Tommaso Augello racconta il momento della Sampdoria, reduce dalla vittoria sull'Empoli

Quattro punti in due partite: la Sampdoria sembra aver ingranato la marcia giusta. I blucerchiati hanno fermato l'Inter e travolto l'Empoli, dimostrando di essere in ottima forma. Tra i protagonisti di questa fase così favorevole c'è anche Tommaso Augello. Il giocatore ha raccontato come sta vivendo questo momento speciale la formazione di Roberto D'Aversa ai microfoni di TMW: "La vittoria contro l'Empoli è stata importante perché servivano questi tre punti dopo un paio di pareggi. Abbiamo giocato finora contro squadre fortissime, queste settimana abbiamo davanti altri due top club come Napoli e Juve. Era essenziale ottenere tre punti che ci danno tranquillità in classifica. L'obiettivo nella scorsa stagione era ottenere la salvezza il prima possibile, lo sarà anche quest'anno. Ma siamo consapevoli che possiamo ripeterci. Abbiamo qualcosa in più, ma prima pensiamo a conquistare la salvezza". Insomma i tifosi blucerchiati possono legittimamente sognare un'altra stagione decisamente positiva.